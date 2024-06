Elevant vannitoas

„Paarid, kes kakavad koos, püsivad koos“. Amazonist on võimalik isegi tellida sellise (küll ingliskeelse) kirjaga T-särk. Ma pole päris kindel, kes peaks endale pluusi vabatahtlikult selga tõmbama, ent loosungile kaasanoogutajaid leiaks ilmselt küll. Võtame või Ameerika laulja Meghan Trainori, kes avaldas paari aasta eest, et neil on abikaasa Daryl Sabaraga nii lähedane suhe, et nad lasid paigaldada kaks tualetipotti kohe teineteise kõrvale ja tõesti – kui vaja, asjatavadki seal küljekuti.