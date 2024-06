Nutikell on abivahend, milleta suve mööda saata ei saa

Saa meeldetuletusi vee tarbimise kohta

Kuumadel suvepäevadel on äärmiselt oluline hoida oma keha piisavalt hüdreeritud. „Nutikell saab sellega aidata, andes regulaarselt vee joomise meeldetuletusi,“ räägib tehnoloogiaekspert. Nii ei unusta kella kasutaja oma tervist hoida ja võib olla kindel, et tarbitakse piisavalt vedelikku, et aktiivne olla ning ennast hästi tunda.

Kasuta kella abivahendina üritustel ja väljasõitudel

Suvi on täis erinevaid üritusi ja väljasõite, kus nutikell osutub väga kasulikuks. Mishina toob välja, et nutikella on võimalik kasutada nii sõnumitele kiirvastamiseks, kalendri meeldetuletuste saamiseks kui ka navigatsioonivahendina.

Ürituste, reisimise või festivalide ajal pole vaja muretseda ka selle pärast, et kotis täiendavaid laadijaid kella jaoks kaasas kanda, sest tänapäeval on mitmete nutikellade aku eluiga viidud eriti kõrgele tasemele. „Näiteks Huawei Watch FIT 3 aku peab tavapärase kasutuse korral vastu kuni seitse päeva ning maksimaalselt lausa kuni kümme päeva,“ selgitab Mishina ja lisab, et see nutikell ühildub nii Androidi kui ka iOS-iga.

Jälgi oma aktiivsust ja treeninguid

Suvi on ideaalne aeg väljas viibimiseks ja enda liikumisaktiivsuse tõstmiseks. „Nutikell aitab kasutajal jälgida oma aktiivsust kõigi suviste tegevuste käigus, olgu selleks ujumine, matkamine või rattasõit,“ räägib tehnoloogiaekspert ja lisab, et kuna paljud nutikellad on veekindlad, saab neid muretult kasutada ka vees olles. „Lisaks aitavad teatud kellade mudelid leida tasakaalu ka toitumise ja treeningu vahel, pakkudes terviklikku ülevaadet kasutaja füüsilisest aktiivsusest ning toitumisharjumustest.“

Kasuta võimalust puhkamiseks ja väljamagamiseks