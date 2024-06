SUUR ÜLEVAADE | Legendaarsed ja ajatult stiilsed päikeseprillid. Loe, kuidas need mudelid kuulsaks said!

1930ndatel sai optikafirma Bausch & Lomb armeelt ülesande valmistada Ameerika pilootidele efektiivsed päikeseprillid. Nii sündisidki aviaatorid, prillid, mille sangad püsivad võimalikult kindlalt kõrvade taga, mida saab kanda mütsiga, mille raamid on võimalikult kerged, millega oleks mugav lennuki juhtimise ajal alla vaadata ja mis üritavad katta kogu nägemisala. Bausch & Lombi tsiviilklientidele loodud haru Ray-Ban hakkas tootma aviaatoriprille juba 1936. aastal. American Opticali aviaatoriprille kandis ka Neil Armstrong Apollo 11 missioonil. Aviaatoriprillide eripäraks on see, et need on moes olnud pea igal kümnendil, ning neid on armastanud paljud maailma suurimad staarid, nagu näiteks Michael Jackson, Slash, Freddie Mercury ja Elvis Presley. Tom Cruise kandis aviaatoriprille nii päriselus kui ka piloodina filmis „Top Gun“.