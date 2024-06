Triin Luhats aastatepikkusest terviseprobleemist: minu perekonnas on teistelgi naistel sama mure

Teleprodutsent Triin Luhats on oma aktiivse ja tervisteadliku loomusega alati silma peal hoidnud nii enda kui ka oma pereliikmete tervisel. Ometigi on ta juba aastaid võidelnud tõsise terviseprobleemiga, milleks on kehvveresus ehk aneemia. Kuigi Triin on teinud kõik endast oleneva, pole tervisemurele täielikku lahendust leitud. Seda enam hindab Triin tervist üheks kõige olulisemaks asjaks ning tõdeb, et vastutus selle eest hoolitseda lasub eelkõige meil endil.