Alati ei pea midagi juhtuma, et suhe läbi saaks. Kuidas ja millal vinduma jäänud suhe ära lõpetada?

Psühholoog Tiina Saar-Veelmaaa sõnul on see hea mõte, kui on jaksu inventuure teha. „Kui tajume, et meie aeg ja energia läheb valesse kohta, siis tuleks midagi ette võtta. Umbrohi on ilus taim, mis lihtsalt kasvab vales kohas ja võtab teistelt taimedelt toitained ära. Kui ellu on seda liiga palju kogunenud, on heaolu nimel õige teha harvendustööd.“ Alati ei pea midagi juhtuma, et suhe lõppeks. Tiina selgitab, et hetkeline lõpp ei pruugi olla igavene. „Mõnede inimestega liigume sama mäe erinevatel külgedel. Võib juhtuda, et ühel hetkel need teed ristuvad taas, aga võib olla ka mitte. Jõuga suhete hoidmine ei ole hea. Võib juhtuda, et oleme väsinud suhtest või see on väljunud rollide piiridest. Näiteks kui sõber helistab iga päev ja kurdab poolteist tundi oma nõmeda tööelu või suhte üle, selle asemel et mina teraapiasse või endaga tegeleda.“