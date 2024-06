MOERUBRIIK | Kuidas kanda lahtise seljaosaga kleiti? Vastab disainer Karolin Kuusik

Karolin: Tavarinnahoidjat selga paljastava kleidi alla ei tasu tõesti panna, parem siis juba valida selga varjav kleit. Kuid mõistan ka, et rinnahoidjast loobumine ei pruugi eri põhjustel alati võimalik olla. Õnneks on loodud erisuguseid abivahendeid, et seda olukorda lahendada. Kui rinnad vajaksid tõstmist, siis selleks on olemas kehale kleebitavad padjakesed, mis käivad rindade kohale. Nende ülaosas on kleebitav teip, mille abil saab rindu üles tõsta. Kui igatsetud teenuseks ei ole mitte tõstmine, vaid keskelt pisut kokku tõmbamine ning nibude varjamine, siis tulevad appi keskelt kinnitatavad rinnahoidja kujuga kleebitavad padjakesed. Need tooted ei ole odavad, aga õnneks on need korduskasutatavad.