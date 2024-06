MOERUBRIIK | Mida kanda meeste pintsaku all? Disainer Karolin Kuusik vastab

Karolin: Vastuse võib anda üks riietusese, mis on olnud aastaid moepildist väljas, kuid nüüd suure hooga moodi tagasi tulnud – selleks on polopluus. Seda saab pintsaku all kanda nii lahti kui ka kinni nööbituna. Ning kui garderoobis peaks leiduma mõni pehmemast kangast, kuid siiski viisakas triiksärk, siis on võimalik selle peale tõmmata eest lahti nööbitud polopluus ning nende kahe peale veel omakorda pintsak.