MOERUBRIIK | Millist trikood eelistada, kui ei ole ideaalset taljet? Vastab disainer Karolin Kuusik

Karolin: Sellisel juhul tasub arvestada mõnede pisikeste lihtsate nippidega. Talje tegelikult suuruselt aitavad tähelepanu eemale juhtida suured geomeetrilised mustrid, mis läbivad taljepiirkonda. Taljet optiliselt vähendavalt mõjuvad vertikaalsed triibud, mis lõikavad mõlemalt poolt taljet justkui kitsamaks. Veel üheks trikiks on tõmmata tähelepanu kas puusadele või ülaosale näiteks rüüžide abil. Ning parim valik on trikoo, mille kõhuosa on lisatoestusega ja kahekordsest materjalist.