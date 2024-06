MOERUBRIIK | Disainer Karolin Kuusik selgitab, kas musta värvi riietes on päikese käes palavam olla

Karolin: On tõsi, et musta värvi riided koguvad enda sisse rohkem päikesekiirgust kui valged, kuid samas näitavad teadusuuringud, et see kuumus ei jõua inimese nahani. Kui varem arvati, et tumedate sulgedega lindudel ja tumeda kasukaga loomadel on palavam, siis uuringud ei ole ka seda teooriat kinnitada suutnud. Värvist rohkem määrab riiete puhul suhte päikesega nende kangas ja lõige. Mida laiem ja avaram riietus, seda vähem kuumust pead taluma.