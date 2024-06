Mari Kalkuni kontsert-lavastused etenduvad juba sel nädalavahetusel Ohtu mõisas

Antud projekti raames on Henessi Schmidt tegemas lavastaja debüüti. Kontsert-lavastused on põimitud Mari Kalkuni auhinnatud viimase sooloalbumi „Stoonia Lood“ lugudega, mis aitavad avastada täiesti uusi kõlamaailmu ning lasta lahti kindlapiirilisest lauluvormist. Need kutsuvad vaatajat suunama pilku oma juurte, sügavamate mõtete ja metsakohina poole. Avama endas sellist kuulamist ja tähelepanu, mis lubab ajal kaduda ning muusikal luua just seda, mis parasjagu ellu ärkama peab. Sündmused saavad ka kaunilt erilise valguslahenduse Rene Jõhve käe läbi.