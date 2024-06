Maalikunstnikust mõrvar ja muud maltalased

„Usu mind, mõrvarid on kõige meeldivamad inimesed. Nad on rahulikud, kunagi ei nõua midagi, väga vaiksed ja viisakad,“ on isa mulle loendamatu arv kordi rääkinud. Ta teab, mida räägib, ta on vandeadvokaat, kelle kaitsta on jäänud mõrvarid, kes endale ise kaitsjat palgata ei jaksa ja kelle pere neist nii palju ei hooli, et seda teha – ja neid on aastakümnete jooksul olnud ikka palju.