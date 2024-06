FOTOD | Algav Estonian Fashion Festival toob Tartus kokku jätkusuutliku moedisaini kogukonna

Lisaks kuulub festivali põhiprogrammi teist aastat toimuv Seminar Greenery, kus astuvad üles kohalikud ja rahvusvahelised ringmajandus- ja disainieksperdid, jätkusuutlikud disainerid ning keskkonnasäästlikkusele pühendunud organisatsioonid. Greenery peaesineja on raamatu „The World Is On Fire But We’re Still Buying Shoes“ autor Alec Leach, kes kirjutab moest, jätkusuutlikkusest ja rohepesust. Teda on kajastatud ajakirjades New York Times, GQ, Harper’s Bazaar ja Dazed ning ta on avaldanud arvamuslugusid ajakirjades Business of Fashion, i-D ja The Guardian.