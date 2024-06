Virginie Viard lahkub Chaneli moemaja kunstilise juhi kohalt

Chaneli moemaja ametlikus teadaandes seisab, et Viard on jõudnud viis viljakat aastat kunstiline juht olles uuendada maja käekirja, kuid on samal ajal austanud Chaneli ajaloolist pärandit. Pärast peaaegu kolmekümmet aastat moemajas töötamist on ta otsustanud töösuhte lõpetada. Chanel tänab Viardi pika ja imetlusväärse koostöö ning panuse eest Chaneli moemajasse.