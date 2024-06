Vallaline 34aastane naine: tahaksin abikaasat ja lapsi, aga mitte nii väga, et lõpmatuseni kehvadel Tinderi-deitidel käia

Tahaksin kohe rõhutada, et ma ei ole siin selleks, et katuselt ruuporisse karjuda: „Ma olen üksi õnnelik! Ma ei taha meest!“ Tahaks küll, täiega tahaks suurepärast meest ja abikaasat, võtaksin ta avasüli vastu, ja lapsi tahaksin ka! Aga mitte nii väga, et lõpmatuseni kehvadel Tinderi-deitidel käia. Olen 34, aega mul veel muidugi on, maa ja ilm, aga mind ei hirmuta praegu väljavaade, et teda ei tulegi.