Loomaarstist ja maasikakasvatajast õpetaja: osa vanemaid lehmapidajaid vaatas küll, et ahah, mida see tibi ka lehmadest teab

Õppeaasta lõpuni pole enam palju jäänud. Lõpuklass tähistab viimast koolikella, rahvakeeli tutipäeva, mis tähendab, et koolimaja on tulvil ootusärevust ja kilkeid ning õpilastel on õpikute asemel kaenlas kaisukad ja veepüstolid. Maris jälgib lustijaid naerulsui, aeg-ajalt lehvitades, kui mõni kasvandikest klaasseina tagant mööda jalutab. Ent õppeaasta lõpp ei tähenda tema jaoks pelgalt viimaseid tunde enne suvevaheaega. Peale selle, et läbi saab kaks aastat kestnud Noored Kooli programm, algab vilgas töö maasikapeenardel. Marju ei kasvatata abikaasa Sveniga üksnes enda lõbuks, kohaliku maasika lettidele jõudmist ootavad kannatamatult kõik hiidlased. Üle ootuste soe maikuu aitas valmimisaega tavapärasest varasemaks nihutada. „Võib-olla läheb õnneks ja jaanipäevaks on hooaeg käes,“ on Maris elevil.