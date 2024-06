KAANELUGU | Saatejuht Keili Sükijainen uisapäisa usaldamise valusatest kogemustest: nüüd olen ettevaatlikum, aga südant lukku panna ka ei taha

„Ma ei mõtle nii, et oh, kui olen 70, siis hakkan surfama. Misasja?! Murran niimoodi veel vaagnaluu ära,“ naerab saatejuht Keili Sükijainen pead nõtkelt kuklasse heites. „Mina tahan elada olevikus.“ Ta teab, et õnn on peitub argises, mitte mantras, kui veel selle asja kätte saan, vaat siis olen õnnelik… Õnn on kogu aeg kohal. Vilede ja kelladeta. Sinu (s)ees.