Selgunud on 2024. aasta Estonian Fashion Festivali kõige jätkusuutlikum disainer

Antoniuse etenduse jätkusuutlik disainer on oskuslikult kasutanud tekstiili- ja nahatööstuse jäätmeid ning ta rakendab tootmises zero waste’i põhimõtet ja leiab taaskasutusvõimaluse kõikidele oma tootmisjääkidele, hoides oma loominguga elus väikesaarte käsitööd. Palju õnne, Cärol Ott !

OmaMoe etenduse kandidaat on disainer, kes väärindab lambavilla ja kasutab taimi kangaste värvimiseks, jagades oma teadmisi õpitubades. Palju õnne, Janika Solmann !

2024. aasta jätkusuutlikem disainer on Cärol Ott, kes pälvis selle tiitli esimesena festivali ajaloos. Festival lennutab Oti Kopenhaageni moenädalale, mis on jätkusuutliku moe esindamise lipulaev ja mida kutsutakse viiendaks maailma moepealinnaks Pariisi, Milano, Londoni ja New Yorgi kõrval.