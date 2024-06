Üksikema, kes ei otsi kaaslast: arvan, et iga asi meie isiksuste juures ei tähenda, et oleme „traumeeritud“

Võib-olla on asi ka selles, et mul on viieaastane laps. Üle üheksa kuu kandsin teda oma ihus ja siis tuli beebiiga, kus laps on tihti rinnal söömas, süles, kandmislinas, suure osa ajast füüsilises kontaktis, kuulad pidevalt ta hingamist ja iga liigutust, tundlad püsti. Ja praegugi hoiab laps õues tihti käest kinni, tahab hästi palju kallistada, sülle ronida, tähelepanu. „Emme-emme-emme, vaata! Kuula! Tule mängi!“