Näitleja Rasmus Kaljujärv: eks elu tule ka põletada, aga mina tegin seda liiga palju

Stuudio 213 ruumes tegutseva õmblusklubi aknalaual troonivad vaikivad mannekeenid ja laest laskuvad maaliliselt lõtvadesse sõlmedesse keeratud eesriided. Keegi noormees on jõudnud viimistlemisjärku voodril pintsakuga, keegi noor naine liivabeežide kangavaalude taga kaebleb naerukil häälel, et on seda kleiti õmmelnud, üles harutanud ja taas õmmelnud juba nii kaua, et vahepeal on maitse muutunud. Kuna tegu on – küll juhendaja käe all – Rasmuse esimese õmbluskatsetusega, tundub mõistlik mitte hakata kohe konstrueerima mansettidega viigipükse, vaid saada maha ausa dressipaariga. Rasmuse suguvõsas on rätsepmeistreid olnud ennegi, ta on juba ei-tea-mitmendat põlve linlane.