Kadunud kunstide eestkõneleja

Noorena oli Laural tohutu hirm, nagu Salieril „Amadeusis“, olla keskpärane väikekodanlane. „Pärast muidugi saad suuremaks ja mõistad, et elu võib visata erilisi hädasid ette. Siis mõtled, et tegelikult tahaks palju tavalisemaid muresid.“ Ta imiteerib üle vasaku õla sülitamist, sest saab aru – tal on vedanud.