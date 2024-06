FOTOD | Estonian Fashion Festivali etendustega löödi publikurekord

Festivali juhi Key Külaotsa sõnul näitab senisest suurem publiku arv nii etendustel kui seminaril Greenery, et huvi jätkusuutliku moe teemade vastu on suur ning sellist sündmust on Eestis vaja. „Disainerid on hakanud rohkem teadvustama, et nad juba tegutsevad teatud kestlikke printsiipe silmas pidades, kuid on imetlusväärne, et hoolimata keerulisest majanduslikust olukorrast, otsitakse ja leitakse täiendavaid võimalusi, et luua aina rohelisemat moodi,“ lisas Külaots.