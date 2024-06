49aastane naine, kel diagnoositi varajane dementsus: selle võis põhjustada minu ema rohke alkoholi tarvitamine raseduse ajal

„Oli aasta 2012. Mul oli töölt vaba päev. Olin pikalt unistanud kohustustevabast päevast, et saaksin lihtsalt logeleda ja puhata. Kui hommikul üles ärkasin, sain ehmatusega aru, et suudan vaevu jalgu liigutada. Mu abikaasa ja kümneaastane tütar ei olnud parasjagu kodus ja mu poeg elas oma isa juures, seega helistasin perearstile. Perearstikeskuse töötaja võttis vastu, aga mina ei suutnud rääkida. Ainus, mida suutsin suure pingutusega üle huulte kuuldavale tuua oli: „Midagi... on valesti.“ Perearst palus mul esimesel võimalusel haiglasse pöörduda. Seda ma ka tegin. Neuroloog vaatas mind üle ja teatas, et ta arvab, et tegemist on migreeniga. Mulle anti ibuprofeeni ning mind saadeti ratastoolis koju, eeldades, et tegemist on lihtsalt tugeva migreenihooga ja see läheb üle. Selgus, et ei läinud.