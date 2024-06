FOTOD | Mugavus ennekõike! Näitleja Margot Robbie inspireerib kandma stiilselt lohvakaid rõivaid

Eelmisel nädalal jäi Robbie kaamerate ette New Yorgi tänavail, kus näitas ülistiilset tänavamoodi, mis on Barbie roosast maailmast väga kaugel. Näitlejatar kandis kreemjat lohvakat pintsakut, heledaid laiu teksaseid, New York Yankeesi nokatsit ja beeži käekotti.