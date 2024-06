Košmaarne esimene kohting: sa oled nii ilus, kui sa ei räägi

Järgnevalt rääkisime lühidalt oma tegemistest. Ta oli omandanud nii oma bakalaureuse- kui ka magistrikraadi välismaal ning ühtlasi olnud ka gümnaasiumis vahetusõpilane. Nii ühtis meie reisimise kirg ning saime sellest pikemalt jutustada ehkki mina olin rohkem kuulaja rollis. Sellest polnud aga midagi, sest ausalt öeldes sain üpris ruttu ma aru, et ega ma väga ei tahagi endast liiga palju rääkida. Reisimise teema juures küsisin, kas talle Pariis meeldib ja lisasin tema noogutusele, et tegemist on ka ühe minu täieliku lemmikkohaga. Seejärel rääkis härra mulle seikluse, kuidas nad kursavennaga Ühendkuningriikides olles purjus peaga Pariisi lennupiletid ostsid. Lisaks tehti mulle selgeks, et tema kogemus on olnud see ainuõige, sest et sõbral oli prantslasest sõbranna, kes neile näitas seda õiget prantsuse elu. Pärast pikka ülevaadet, mida nad Pariisis tegid, kiitis härra oma kogemust korra veel ja lisas: „Tõesti soovitan sul minna. Väga lahe koht.“