Nüüd on vaid tühjus ja tintsinine taevas, kuniks märkan tulesid ühe suletud kohviku markiisi all. Üksik laud, kuus võõrast selle ümber. Veiniklaasid. Punased ja valged segamini. Helde kohvikuomanik pakub lonkijale lahkelt istet. Ta selgitab, et lokaal on küll ametlikult kinni, kuid valitud seltskonnale leidub ikka pingike. Eemalt paistavad kaks kõlarit ja mikrofon. Selgub, et need on jäänud sinna ametlikust esinejast, kes lahkus tundide eest, kui kohvikbaar suleti.