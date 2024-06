Enam kui pooltel eestlastest on esinenud vaimse tervise probleeme. Kas CBD kanepiõli võib olla lahendus?

Milliseid vaimse tervise probleeme eestlased enim kogevad?

Unetus . Uuringust selgus, et üle kolmandiku osalejatest kannatasid vastamise ajal uneprobleemide käes. Uneprobleemid on eriti levinud üle 45-aastaste inimeste seas, mis on sageli seotud kroonilise stressi ja tervisemuredega.

Ärevus ja depressioon . Kõige enam esineb ärevus- ja depressioonisümptomeid 30-44-aastastel inimestel, kellel tekib pingeid töö- ja pereelus tasakaalu puudumisest. Seejuures kujuneb just naistel suurema tõenäosusega välja depressioon ning enamasti on riskiteguriteks geneetiline eelsoodumus, traumaatilised sündmused ja vähene sotsiaalne toetus. 27 protsendil vastajatest on elu jooksul kõrgenenud risk ka üldise ärevushäire tekkeks.

Kuidas mõjutavad vaimset tervist traumaatilised sündmused elus?

Psühhiaatriliste ravimite kasutamine

Kuigi 53% uuringus osalejatest on kogenud elu jooksul vaimse tervise probleeme, on vaid neljandik vastajatest murede leevendamiseks ravimeid tarvitanud. Neist ligi pooled on aga tundnud ebameeldivaid kõrvalmõjusid, millest enim esineb uimasust. 17% on pidanud ravimite tarvitamise kõrvalmõjude pärast lõpetama.