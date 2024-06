Pilkupüüdev lõpumeik Jvone Milano toodetega

Alusmeik muudab naha ühtlaseks ja säravaks

Esimene samm täiusliku meigi saavutamisel on korralik ettevalmistus. Jvone Milano First Step Cuddle Primer Anti-Wrinkle Smoothing sära andev primer on alustuseks ideaalne, sest loob sileda ja veatu meigipõhja. See primer sisaldab antibakteriaalset batchiulit ja sügavniisutavat hüaluroonhapet ning sobib ideaalselt kuivale nahale. Lisaks täidab seee kortsukesi ja ebatasasusi ja värvitu koostis sobib igale nahatoonile.

Kanna primerit sõrmedega eelnevalt puhastatud näole justkui näokreemi. Enne jumestusega jätkamist, anna tootele mõned minutid näkku imenduda.

Veatu jume on esmatähtis

Jvone Milano Wonder Puff - All Over Brightening Concealer peitekreem on eriti sametise tekstuuriga. Toode aitab peita silmade all olevad tumedad varjud, aga ka punnid ja muud ebatäiused. Lisaks sobib kergelt helendav peitekreem kasutamiseks ka valgustajana näo strateegilisteel aladel: amori-kaarel, kulmude all ja ninaseljal.

Näo kontuurimine defineerib

Kontuurimine annab näole kuju ja toob esile kaunid vormid. Jvone Milano Wonder Puff - Liquid Contour Bronzer näo kontuurimiskreem, mis sisaldab nahka toitivat ja siluvat kookosõli, on ideaalne vahend lisamaks näole soojust ja sügavust. Kanna vedel kontuurimiskreem õrnalt põsesarnade alla, otsmiku ning juuksepiirile ja lõuajoonele, et luua loomulik ja defineeritud välimus. Hajuta hoolsalt kas pintsli või meigikäsnaga.

Vajadusel sega toodet jumestus-või peitekreemiga, et saavutada soovitud toon.

Põsepuna toob värskuse

Põsepuna on see, mis toob näkku sära ja muudab nooruslikuks. Jvone Milano Wonder Puff - Liquid Blush vedel põsepuna lisab jumele eriti kauni kuma. Kanna natuke põsepuna põsesarnade kõrgemasse ossa ja hajuta õrnalt sõrmede või pintsliga seestpoolt-väljapoole.

Tänu kergele konsistentsile saab seda kasutada ka silmadel ja huultel, võimaldades luau vaid ühe tootega julge ja mitmekülgse välimuse.

Sära tõstab esile