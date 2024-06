FOTO| Oi! Näitlejanna Brooke Shields sobitas piduliku kleidi alla väga ootamatud jalanõud

Seda, et naisel on täna julgust olla täpselt see, kes ta soovib olla, on Shields kinnitanud ka varasemalt. Näitlejanna on tõdenud, et praegu tagasi vaadates kahetseb ta, et on olnud liialt n-ö hea tüdruk, püüdes kõigile meeldida ja surudes oma vajadusi maha. „Kui teed seda piisavalt kaua, siis hakkad seda lõpuks ka uskuma. See on oht. Ma pidin tõesti harjutama, et ma ei pisendaks end ega laseks end maha teha neil, kelle hääl kõlas valjemini.“