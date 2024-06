Igatsed sageli oma ekskallima järele? Teadlased selgitavad, et selle taga ei pruugi olla soov teda tagasi tahta

2017. aasta teaduslik uuring näitas, et nostalgia on üks 27 põhiemotsioonist, mida inimesed tunnevad. Nostalgia on see igatsustunne, mis tekib, kui mõtleme endisele õnnelikule ajale või mälestustele. See erineb lihtsalt mäletamisest, sest sellega kaasnevad soojad tunded ja igatsus. Seega, kui tunned suurt igatsust ja tungi oma eksile kirjutada, võib tegu olla järjekordse nostalgiahooga.