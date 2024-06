Moelooja Diane von Furstenberg avaldab oma igapäevarutiini: leian, et see on uskumatult kasulik, ma vajan seda tuge

Samuti on naine tänulik selle üle, et saab käia ja liikuda ning kogeda elu oma ümber. „Olen õnnelik, et saan nautida loodust. Armastan loodust üle kõige, sest see tuletab meelde, kui väikesed me oleme ja kui täiuslik on loodus,“ ütleb naine, kes armastab oma igapäevased mõtted kirja panna ka päevikusse.

„Ma leian, et see on uskumatult kasulik, ma vajan seda tuge,“ jagab moeikoon ja filantroop. „Pole tähtis, mida sa kirjutad, ma ei loe seda kunagi. Aga see on suhtlemine iseendaga. On nii oluline olla truu iseendale, sest kui sa oled iseendale truu, oled sa vaba.“

Viimaseks püüab edukas moelooja ja ärinaine iga päev kedagi ka aidata. „Ma jagan oma tarkust, teadmisi, kogemusi ja sidemeid, et aidata naistel olla need, kes nad tahavad olla,“ ütleb ta ja lisab, et üritab viia igapäevaselt kokku edukaid naisi. „Proovin igal hommikul tutvustada üht inimest teisele, kes poleks muidu kunagi kohanud. Võid lihtsalt kirjutada läbimõeldud meili ja ime võib sündida.“