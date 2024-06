Perepesa juht Jane: olen täheldanud, et vanemad ei oska lapsega mängida. See ei tähenda, et paned lapse lelude vahele istuma.

Perepesasid on Eestis mitu ja tuleb juurdegi. Tegemist on kogukondlike keskustega, mille märksõnadeks on vanemate ja laste toetamine (koos)kasvamise teel. Murede ennetamine ja harutamine. Usaldades ja jagades. Eriti oluline on see naistele, kes on lapsega esimest korda kodus. Ajal, kui maailm muutub. Kui suhe muutub. Seal, kus enne oli karjäär, reisimine, seltskond, on nüüd... beebi. Ja neli seina. Minast on saanud meie.