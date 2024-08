Nüüd, mil erksad huulevärvid ja väljendusrikkad kulmud-lainerijooned on moeareenilt maas, on ühele meigitootele jäetud siiski rohkem mänguruumi kui kunagi varem. On põsepuna ajastu! Ja see, millise julgusega ruuži kasutatakse, võib lausa punastama ajada.