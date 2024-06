Mis on nn popkorniaju ja kas meie tähelepanuvõime on tõesti sotsiaalmeedia tõttu kahanenud?

Ajakirjanik Meg Walters kirjeldab, et tal on vahel tunne, nagu aju asemel oleks popkornikott, mille sees olevad maisiterad hakkavad ükshaaval nende mikrolaineahju pannes üha kiiremini paisuma ja lõpuks plahvatavad. See on umbes selline tunne, nagu väikesed ideeterad paisuksid ja seejärel paiskuksid igas suunas laiali. Selgub, et ta ei ole oma maniakaalsete popkornimõtetega üksi.