Naine, kes kaotas 35 kilogrammi: teadsin, et kui tahan oma karjääriga seotud unistusi täide viia, pean midagi muutma

Kaalulangetamise mõtteid oli mu peast korduvalt läbi käinud. Kui elasin keskkooli ajal veel koos vanematega, proovisime paar korda kõik koos muuta oma kodust elustiili, toitumist ja liikumisharjumusi. Kõik lõppes nii nagu ikka. Mul ei olnud tahtejõudu, et nendest piirangutest kinni pidada. Kui aus olla, siis kaalulangetamise katsetega mu kaal lõppkokkuvõttes tõusis, sest piiramine viis mind hiljem ülesöömiseni. Mingil määral mõjutas seda protsessi ka see, et mu ümber oli palju sõpru, kes võisid süüa, mida iganes nad tahtsid, ilma et nad oleksid juurde võtnud. See tekitas minust tunde, et võin samuti seda teha, ent mind ei ole õnnistatud sellise ainevahetusega nagu neid.