FOTOD | Vaata esimesi kaadreid Võigemastide pulmast

„Ta on loomulikult minu lemmikinimene maailmas,“ sõnab Laura, kui palun tal tulevast abikaasat iseloomustada. „Tead, ma ei ole vist kohanud elus teist inimest, kellel oleks südametunnistus igas mõttes nii hästi paigas. Ta tõepoolest on väga hea inimene, tajub hästi ebaõiglust, julgeb olla aus, uskumatult aus, palju ausam kui enamik. Aga teeb ka parimat nalja. Arvan, et see teeb temast väga hea näitleja. Ja eeskätt imelise inimese, kellega iga päev koos olla.“