Uues lühiseriaalis näeb esimest korda ekraanil skandaalse moelooja Karl Lagerfeldi tähelendu

Kuue 45-minutilise osa vältel võitlevad noored disainerid üksteise heakskiidu eest, kuid kõiki käivitav jõud on alati üks: kustumatu ambitsioon ja tahe kirjutada oma nimi moemaailma ajalukku.

Cannes’i seeriafestivalil esilinastunud lühiseriaalis mängib nimirolli Daniel Brühl, kes on Saksa kino austajatele tuttav Bergeri „All Quiet on the Western Front“ ja Beckeri „Good Bye, Lenin!“ filmidest. Samuti astus Brühl kinolinale ka Tarantino legendaarses filmis „Inglourious Basterds“ ja Marveli frantsiisis „Captain America“.

Seltskonnategelase Jacques de Bascheri rolli kehastab Kanada tõusev täht Théodore Pellerin, keda Eesti vaataja võis näha Berlinalel Hõbekaru võitnud filmis „Never Rarely Sometimes Always“ või Québeci multitalendi Xavier Dolani filmis „It’s Only the End of the World“. Noort Yves Saint Laurenti kehastab Arnaud Valois, kes mängis peaosa 2017. aasta Cannes’i võidufilmis „BPM (Beats per Minute)“.

Sari toob esile ka moe- ja kultuuritegelased, kes tol ajal Karl Lagerfeldiga läbi käisid. Nende seas on näiteks disainer ja kunstniku tütar Paloma Picasso, keda kehastab kaasaegse prantsuse moemargi Rouje looja Jeanne Damas, ning legendaarne näitlejanna Marlene Dietrich, keda kehastab filmist „Triangle of Sadness“ tuntud Sunnyi Melles.

Sarja muusika on usaldatud Galperine’i vendadele, kes on loonud heliriba populaarsetele minisarjadele „Scenes From A Marriage“ ja „Baby Reindeer“.

Lagerfeldi surmast on praeguseks möödunud viis aastat, kuid tema pärand on jätnud moemaailma kustumatu jälje – alles möödunud aastal oli maailma prestiižseima moesündmuse MET gala teemaks just Karl Lagerfeldi looming. Seetõttu on paslik, et tema moeikooniks tõusmise lugu jõuab viimaks esimest korda ekraniseeringuni.

„Becoming Karl Lagerfeld“ sündis Disney+, Gaumonti ja Jour Premier’ koostööl. Sarja süžee on kohandatud Raphaëlle Bacqué bestsellerist „Kaiser Karl: The Life of Karl Lagerfeld“.

