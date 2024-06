Sotsiaalmeedia suunamudijad ei saa enam nii lihtsasti edukaks nagu varem

Sotsiaalmeedia toob lihtsate vahenditega tähelepanu keskmesse inimesi ja teemasid, mis näiteks ajakirjanduse huvipunkti nii lihtsasti ei satuks. Kuid viimasel paaril aastal ei ole maailmas uusi sotsiaalmeediakuulsusi nii palju juurde tekkinud ja tundub, et nii võibki jääda. Millest on see tingitud?