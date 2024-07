MOERUBRIIK | Disainer Karolin Kuusik vastab: mida kanda lipsu asemel?

Karolin: Esiteks, lipsud on otsapidi taas moes, kuid pisut läheb aega, et need jõuaksid tagasi ka suurema publikuni. Ning kvaliteetne pintsaku all kandmiseks mõeldud triiksärk ei pruugigi üldse vedelat muljet jätta. Kuid otseloomulikult on võimalik lipsu asemel kanda ka mitmesuguseid kaelaehteid. Ripatsiga kaelaehted on alati moes ning peale hõbedaste toonide pakutakse meestele nüüd ka sooja kullatooni. Lihtsalt lülidest ketid olid üsna kaua moepildist ära, kuid on nüüd tagasi suuremalt kui kunagi varem ning kõige šikim oleks väärismetallist versioon. Väikse moevimkana on viimased aastad meestele pakkunud võimalust kanda ka pärlitega kaelaehteid, mis on pikka aega olnud reserveeritud vaid naistele. Kaelaehte asemel võib valida ka rätiku, mida on võimalik kanda kas sõlmekesega ees või taga. Soovi korral võib pikerguse kujuga õhemast kangast salli või rätiku panna kaela ümber ja triiksärgi sisse ning seda üldse mitte siduda.