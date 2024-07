MOERUBRIIK | Disainer Karolin Kuusik vastab: milline kübar kaitseb kõige paremini päikese eest?

Karolin: Vastupidavus ja mugavus ei pruugi kahjuks alati käia käsikäes. Üks vastupidavamaid materjale on polüester, kuid see salvestab endasse keha soojust ega hinga hästi, mis võib kuuma ilmaga olla probleem. Just sel põhjusel segatakse polüestrit tihtipeale naturaalsete materjalidega. Õlgkübarad on päikeseliste ilmade klassika ning nende boonus on pisikesed õhuaugud, mille kaudu peanahk hingata saab. Õlgkübara päikesekaitse efektiivsus sõltub sellest, kui suured on õhuaugud: mida tihedam kude, seda parem kaitse. Õlgkübara vastupidavuse määrab selle materjali päritolu. Üldiselt peetakse selles vallas võitjaks Madagaskari saarelt pärit raffiapalmi lehtedest valmistatud kübaraid. Kõige vähem peavad vastu puidukiududest valmistatud kübarad. Peakatteid valmistatakse ka linasest ja puuvillasest materjalist ning mõlemad on mugavad ja hingavad. Linane on puuvillasest vastupidavam.