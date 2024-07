MOERUBRIIK | Disainer Karolin Kuusik vastab: kas kontorisse võib minna sandaalidega?

Karolin: Selles vallas valitseb praegu sugudevaheline ebavõrdsus, sest tundub, et naistele on lubatud pisut rohkem kui meestele. Kui kontori üldine riietuskood on formaalne, siis meeste jalas ei taheta sandaale näha, samal ajal kui naised pääsevad viisakate sandaalidega sõelast läbi. Kui üldine riietuskood on poolviisakas, siis on vaidlemiseks ruumi. Omavahel on täiesti võimalik kokku laulatada triiksärk, viisakamad lühikesed püksid ja sandaalid ning sinna peale veel väljudes ka pintsak. Vabama õhkkonnaga ja stiiliga kontoris on aga varvaste näitamine kõigile lubatud. Üldistuseks: kui töökohas on okei kanda T-särki või mugavaid lühikesi pükse, siis on järelikult ka sandaalid lubatud. Kui neid riietusesemeid kontoris kunagi näha ei ole, tuleks teha teistsugune jalanõuvalik ja sandaalid jätta vabamaks ajaks. Ja ei tasu unustada, et sandaalid ja rannaplätud on kaks eri asja ning sinna vahele jääb veel hulk eri viisakusastmega jalanõusid.