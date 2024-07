MOERUBRIIK | Disainer Karolin Kuusik vastab: kas maikat võib nüüd tõesti avalikult kanda?

Karolin: Mood otsib ikka inspiratsiooni minevikust, kuid seekord ei peagi me minema meenutustes nii kaugele tagasi kui nõukogude aeg. Ribimustriga maikad olid riidekapi must leib mõnda aega ka 1990-ndate lõpu poole ja just sealt tänapäeva maikatrend inspiratsiooni ammutabki. 2024. aasta maika on pisut sportliku moega, kuid seda võib kanda nii viigipükste, seeliku kui ka ülikonnaga. Kohtle seda kui enda tavalist valget toppi, ainus vahe on selles, et see lisab välimusele nooruslikkust. Meestemoes tuleb maika appi siis, kui vabal ajal soovitakse pikkade või lühikeste varrukatega triiksärki kanda eest lahti.