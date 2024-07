„Abiellusin teadmisega, et mina ega mu abikaasa ei taha lapsi saada, kuid siis muutis ta meelt“

Mäletan väga hästi seda hetke, kui mõtlesin esimest korda, et ma ei taha emaks saada. Olin 6aastane ja sünnipäevaks saanud uue nuku. Sellise, millel oli rasedakõht, kus oli peidus väike beebinukk. Kui teiste väikeste tüdrukute jaoks oli see unistuste mänguasi, siis minu jättis see täiesti külmaks. Mäletan täpselt, et unistasin lapsena ponide treeneriks ja kirjanikuks olemisest, kuid mitte kunagi emarollist.