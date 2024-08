Suunamudija Roosabanaanike ähvardajast: ta saatis videosid, et järgmine kord, kui mind näeb, teeb live’i sellest, kuidas mu surnuks peksab

Noor linalakkneiu viib kokku eri generatsioonid – peale selle, et harib uuemat põlvkonda olulistel teemadel, mis võib-olla tema panuseta nende infovoogu ei jõuaks, laseb ta vanemal põlvkonnal piiluda Z-generatsiooni maailma. Või nagu Arija ilmselt ise selle kokku võtaks: aitab buumeritel ja zuumeritel teineteist paremini mõista. Möödunud aasta detsembrist lööb ta kaasa telesaate „Laser“ juures, kus lahkab koos Marii Karelliga julgelt ja tuliselt ühiskondlikult olulisi teemasid, nagu võrdõiguslikkus ja naiste mõjuvõimu suurendamine. Näiteks on Arija piilunud roosa maksu ja toksilise maskuliinsuse taha. Tema juhtida on usaldatud ka „Laseri“ väike õde: Youtube’i-saade „Laser Tech“.