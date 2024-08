Crossfitter Andra Moistus: võib olla raske aru saada, et kellegi töö on trenni tegemine, teadlik toitumine ja enese takkapiitsutamine

Andra teeb crossfit’i. Lühimalt selgitades on see funktsionaalne liikumine, kombineerides erinevaid võimlemiselemente, mida tehakse korduste või aja peale; välitingimustes lisanduvad jooksmine, rattasõit, ujumine. Tegu on paarkümmend aastat tagasi USAs alguse saanud spordialaga, mis treenerina tegutseva Andra sõnul sobib kõigile. Nähes videotes isegi viimseni treenitud kehi ristseliti põrandal lõõtsutamas, näod redisekarva, tekib küsimus, kas tõesti?