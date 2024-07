FOTOD | Victoria ja David Beckham panid 25. pulma-aastapäeva puhul selga enda pulmapeo riided

Victoria lillal kleidil on lilleline õlaosa ja punane vooder. Selle autor on Antonio Berardi .

Tseremoonial kantud traditsioonilisema pulmakleidi tegi aga disainer Vera Wang. Moelooja nimetab seda ookeaniüleseks kleidiks, sest see lendas neli korda USA ja Inglismaa vahet. Kleidi korseti autor on kuulus Mr. Pearl. Wangi sõnul on korsetimeistri tööd tuntud selle poolest, et tema korseti kandja näeb välja uskumatult kõhn. Nimelt on nende tegumood samasugune nagu vanaaegsetel pihapingutajatel.