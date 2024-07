Mitte ainult huntidele

Ainult 14 kilomeetri kaugusel minu kodust, aga läks 14 aastat, enne kui jälle sadamas seisan, oodates laevale minekut. Meil on sõbrannadega imeilus plaan pühapäeva veetmiseks: saare on täitnud EKA tudengid oma kunstiga ja laeva sadamasse jõudes peaks algama Keithy Kuuspu kuraatorituur – näitusetuure on vaid kaks, ikkagi tudengiprojekt, ja meil on kõigil õnnestunud neist viimasele pääsmed skoorida. Kohe pärast seda on meil kavas ellu viia reisi tegelik eesmärk, millele kultuur on vaid kattevarjuks: laotada rannalinad laiali, pidada piknikku, supelda, logeleda ja napilt enne päikeseloojangut tagasi sõita. Mina vastutan jookide eest ja olen ülimalt rahul oma uue matkaküüleriga – 1950. aastate geniaalse ja kompaktse leiutisega, mis on esindatud isegi New Yorgi moodsa kunsti muuseumi kollektsioonis.