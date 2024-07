Saatejuht Keili Sükijainen ainsast korrast, mil ta on võtte katki jätnud: mulle helistati keset „Südamesoovi“ võtet, et nüüd ta vist läheb…

Koju Tartusse sõidab Keili endiselt elevusega. Olles tõeline Taaralinna fänn, muigab, et kui saaks, koliks lausa teletöö lõunaosariikidesse. „Teine samasugune sekt on saareinimesed,“ naerab ta. Tartus armastab Keili käia vanematekodus Ihastes – peesitada grüünes ja lugeda flegmaatiliselt kulgevaid pilvi. Aastatega on jäänud ümbrus muutumatuks, ainult lapsed – Keili ja ta kaks õde – on suureks kasvanud. „Varem oli nii, et koju jõudes läksin kohe sõbrannadega välja, aga nüüd keerab ema piltlikult ukse lukku ja ütleb „Pereaeg!““ rõkatab ta.