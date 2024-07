FOTOD | Kes on Brad Pitti uus pruut Inés de Ramón?

31aastane Inés kasvas üles Šveitsis. Tema vanemad on aga pärit Hispaaniast Madridist. Inés räägib nii inglise, hispaania kui ka prantsuse keelt. Ta on lõpetanud Genfi ülikooli ärijuhtimise erialal. Inés on teinud karjääri juveeli- ja moeäris. Praegu on ta Los Angeleses asuva juveelifirma Anita Ko asepresident. Peale selle on ta ka sertifitseeritud toitumisnõustaja.