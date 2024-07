Seksikas supilaua seiklus: mees, kellega olime rannabaaris pilke vahetanud, sõitis mulle jetiga järele. Mõistsime teineteise soove sõnadetagi

Minu kõige lahedam kogemus oli siis, kui supilauaga sõites muutunud tuule tõttu pisut liiga kaugele sattusin ja mees, kellega olime rannabaaris pilke vahetanud, mulle jetiga järele sõitis, et uurida, kas kõik on korras. Jah, nüüd oli tõesti kõik korras, sest ega ma päris kogemata ka teistest eemale supitanud. Vestlesime, naljatlesime ja ühel hetkel ütles ta, et kui soovin, võin jetiga väikese tiiru teha, ta ootab seni supilaual. Tormlev vesi, kiirus, adrenaliin ja vabadusetunne andsid eesootavale vaid hoogu ja kui meretiirult saabusin, mõistsime teineteise soove sõnadetagi. Aeglane seks lainetaval merel ja mitte just suurel jetil on paras balansseerimine, ent kindlasti proovimist väärt. Kohati oli tunne, et see pole seks kahe-, vaid lausa kolmekesi – looduslik laineterütm lisab justkui veel ühe osapoole.