Eve Kallaste: poleks arvanud, et leian viisi, kuidas nii lihtsasti kaalu kaotada! Viis kilo läks nagu niuhti!

Paljulubav algus

„Mati kasutamine oli väga lihtne – sead aga puldist endale sobiva temperatuuri ja aja, poed spetsiaalse kile sisse (aga võib ka ilma), siis omakorda matti ja lukud kinni. Seejärel pult kätte ja lemmikseriaal või podcast käima. Olenevalt kellaajast vaatame sõbrannaga mõnikord matitamise ajal õhtuseid uudiseidki. Mu mehele tegi see, kuidas me igal õhtul nagu kiles roosad tõugukesed matti ja sealt välja pugesime ning seejärel duširuumi kekslesime, palju nalja, aga mis sellest. Juba mõne aja pärast küsis ta, kas võib ka pärast trenni meie matti proovida. No võib küll, aga nendel aegadel, kui meie seda parasjagu ei kasuta... Matil saab siis igatahes päris palju töötunde olema.“

Saledamaks ja siledamaks

Rääkides infrapunamati suurimatest kasuteguritest, siis esimene neist on Eve arvates see, et sellega saab suurepärase saunaelamuse nii, et pea uimaseks ei lähe, ja pärast matitamist ning kiiret dušši on tõeliselt mõnus ning värske tunne. „Mulle väga meeldib käia tavalises saunas, aga mu pea hakkab päris tihti saunajärgse kuumuse tõttu valutama. Matiga seda ei juhtu, sest kui kogu keha (soovi korral ka käed) on mati sees, siis pea jääb muidugi välja ja ehkki higi voolab nii juustes kui ka mööda nägu, siis pead matt uimaseks ei tee. Minu jaoks on see äärmiselt suur pluss.“